"65% des sénégalais n’ont pas accès à des toilettes", selon le Dg de l'ONAS

Dans le cadre du Programme national de développement durable de l’Assainissement autonome du Sénégal (Pnddaa), l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas) a organisé, hier-jeudi un atelier de validation dudit programme. En marge de la rencontre, le Directeur général de l'Onas Lansana Gagny Sakho a révélé que 65% des Sénégalais n’ont pas accès à des toilettes.



"Le pourcentage des Sénégalais n’ayant pas accès aux toilettes doit tourner autour de 65%. Il faut savoir que les objectifs de développement durable sont beaucoup plus contraignants. On ne parle pas que de toilettes, mais aussi du dispositif d’accompagnement comme le lavage des mains", a expliqué le Dg de l’Onas.



De son avis, pour remédier à cette situation le domaine de l’assainissement l'implication du secteur privé est une priorité, mais également la volonté politique du gouvernement est cruciale. "Aujourd’hui, le gouvernement du Sénégal a investi 300 milliards de Fcfa. Et la deuxième chose, c’est la forte implication du secteur privé. Et aujourd’hui, notre volonté est d’impliquer le secteur privé", a t-il soutenu .