7 milliards de Taïwan : «Cette somme n’existe que dans les officines mafieuses de...» : Seydou Guèye

Seydou Guèye défie Me Abdoulaye Wade de sortir une preuve relative à l’affaire des 7 milliards de francs Cfa. Le porte-parole de l’Alliance pour la république (Apr) qui range cette sortie du Pape du Sopi dans le registre des «extrapolations», l’invite à se ressaisir.



«Me Abdoulaye Wade extrapole en affirmant que le Président Macky Sall a fait une déclaration de patrimoine de «7milliards» qu’il aurait reçus de Me Wade. D’abord, le Président Sall n’a jamais fait une telle déclaration de patrimoine. Ce sont les officines mafieuses qui, au lendemain de l’alternance de 2012, incapables de digérer leur défaite, ont, du fond de leur posture revancharde et antidémocratique, tissé toutes sortes de contre-vérités pour porter atteinte à l’image du président nouvellement élu», a déclaré M. Guèye.



Et d’ajouter : «Ensuite, le Président Macky Sall n’a jamais dit qu’il a reçu 7 milliards de Me Abdoulaye Wade pour la bonne et simple raison que cette somme n’existe que dans les officines mafieuses de ses auteurs. Me Abdoulaye Wade ne peut fournir aucune preuve du contraire».



Très remonté contre le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), M. Guèye, par ailleurs porte-parole du gouvernement, soutient que comme à son habitude, son leader Macky Sall va encore refuser de «descendre dans les bas-fonds où l’a voulu entrainer l’aile revancharde et extrémiste du PDS».



Avant de conclure : «La haine viscérale et aveugle de Me Wade ne saurait nous détourner du seul combat qui vaille la peine d’être mené : celui du Sénégal libre et prospère, celui du bien-être du peuple sénégalais. C’est notre combat».