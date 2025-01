75 % des salles de rédaction sénégalaises sans politiques de genre : un rapport révèle l'ampleur du sexisme dans les médias

En 2024, l’Association des Journalistes pour la Promotion de la Femme (AWJP), à travers sa Fellowship pour l’Afrique francophone, a mené une enquête pour évaluer l’inégalité des sexes dans les salles de rédaction du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. Le rapport qui en découle met en lumière "des obstacles systémiques qui affectent les femmes journalistes et souligne des disparités de genre marquées dans ces trois pays."



À travers des groupes de discussion et des enquêtes, l'AWJP a pu recueillir des informations essentielles sur les défis quotidiens auxquels sont confrontées ces journalistes, notamment en termes de représentation et de traitement dans les médias.



Le Burkina Faso et le Togo ne sont pas épargnés



L’une des principales conclusions du rapport concerne l'absence de politiques éditoriales sensibles au genre. Selon les résultats, "75 % des salles de rédaction sénégalaises ne disposent pas de politiques axées sur les femmes", ce qui contribue à une sous-représentation flagrante des journalistes féminines dans les espaces médiatiques. Le Burkina Faso et le Togo ne sont pas épargnés, avec des pourcentages respectifs de 67,4 % et 63,4 % de rédactions n'ayant pas de directives spécifiques en matière de genre. Cette situation a des répercussions directes sur la couverture des questions liées aux femmes et à leurs réalités dans les médias.



En ce qui concerne la production de contenu, l’inégalité persiste également. "62,4 % des salles de rédaction au total ont des sections dédiées au genre, mais la production de contenu en lien avec ces sections reste faible", souligne le rapport. Les chiffres sont particulièrement révélateurs : "Au Sénégal, 60 % des salles de rédaction produisent du contenu sur le genre moins de 5 fois par mois". Un problème similaire est observé au Burkina Faso et au Togo, où les contenus liés au genre sont rares, souvent en raison des pressions économiques qui favorisent les contenus commerciaux rentables au détriment de ceux liés au genre.



Le rapport aborde également la question des inégalités économiques entre hommes et femmes journalistes. "Les femmes journalistes gagnent moins que leurs homologues masculins", révèle le rapport, ajoutant que les femmes ont un accès limité à la formation et aux technologies. "Les pressions économiques rendent les reportages sexo-spécifiques moins prioritaires, ce qui marginalise encore davantage la production de contenu qui traiterait des enjeux de genre", précise le document.



Face à ces conclusions, l’AWJP propose plusieurs recommandations essentielles. La première consiste à "mettre en œuvre des politiques éditoriales sur l’équité entre les sexes", accompagnées de "formation régulière et de mentorat pour les journalistes".



De plus, les rédactions devraient augmenter la production de contenu axé sur le genre, en remettant en question les stéréotypes et en explorant des sujets souvent négligés. "Les journalistes doivent être encouragés à traiter des questions de genre de manière plus approfondie", lit-on dans un rapport consulté par PressAfrik.



Enfin, l’AWJP recommande de "fournir un soutien économique et professionnel aux femmes journalistes" en garantissant une égalité salariale, l’accès à la formation continue et aux outils technologiques, afin de réduire les écarts existants entre les sexes dans les rédactions.