Nord de Moussala : Cinq sites d'orpaillage clandestins démantelés

L'intervention a permis la saisie d'un important matériel utilisé pour ces activités illicites, a annoncé la Dirpa dans un post sur X (ancienne Twitter). Parmi le matériel confisqué, on compte six motopompes, deux groupes électrogènes et vingt-neuf plaques solaires. Les forces de l'ordre ont également saisi plusieurs motos ainsi que divers autres équipements utilisés pour l'extraction aurifère illégale.

Cette opération s'inscrit dans la politique de lutte contre l'orpaillage clandestin, une activité qui porte gravement atteinte à l'environnement et compromet la sécurité dans la zone. Les autorités militaires et sécuritaires renforcent ainsi leur action pour éradiquer ces pratiques illégales qui exploitent les ressources naturelles du pays de manière non réglementée.

Aucune arrestation n'a été effectuée sur place lors de l'intervention. Cependant, une enquête approfondie a été ouverte pour identifier et interpeller les responsables de ces sites illégaux. Le matériel saisi sera conservé comme pièce à conviction dans le cadre des futures procédures judiciaires.

Une opération de grande envergure a été menée avec succès dans la zone militaire n°4 au nord de Moussala, dans la région de Tambacounda. Dans le cadre de l'Opération Orientale 1, les forces de sécurité ont procédé samdi 10 mai au démantèlement de cinq sites d'orpaillage clandestins qui opéraient illégalement dans la région.