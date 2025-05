Afrique du Sud: le télévangéliste Timothy Omotoso à nouveau arrêté dans une affaire d’immigration

Le pasteur défraie la chronique depuis plusieurs années. Il a été arrêté en 2017, accusé d'avoir kidnappé et abusé plus de 30 jeunes femmes appartenant à son église, dont des mineures. Son procès est le premier grand procès pour viol à être diffusé en direct, captant l’attention du pays, où les violences sexuelles sont un problème récurrent.



L’une des plaignantes était devenue une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes.



Début avril 2025, le pasteur et ses deux coaccusés ont cependant été acquittés de l’ensemble des 32 chefs d’accusation qui leur étaient reprochés, dont viol, exploitation sexuelle et traite d'êtres humains.



Dans son jugement, la juge a sévèrement critiqué le parquet pour avoir failli à apporter les preuves nécessaires, alors qu’elle-même estimait la version du pasteur nigérian peu crédible.



Timothy Omotoso, devait cependant être expulsé à l’issue du procès, déclaré persona non grata par le gouvernement lorsqu’il était encore en détention provisoire. Son appel a été rejeté, il apparaîtra devant la justice lundi 12 mai.