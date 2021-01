9 morts décomptés dans l’accident de Daga Diakhaté: Mansour Faye menace les transporteurs

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est mis dans tous états suite au tragique accident qui a causé neuf (9) morts, à Daga Diakhaté (Kaolack), jeudi matin. Mansour Faye qui a effectué le déplacement sur les lieux du drame, menace les transporteurs. Il les informe qu'en cas de surcharge, ils pourront perdre leur licence d’exploitation du véhicule.



« Le constat il est là, un véhicule de transport de passagers en surnombre. Je rappelle que c’est un véhicule qui avait l’autorisation de 19 places et qui était à 32 passagers et qui effectuait un dépassement hasardeux sur une zone clairement balisée et la signalisation verticale effective », a regretté le ministre.



Avant de déplorer « le comportement des usagers professionnels de la route, et cela appelle de notre part, quand même, de regarder un tout petit peu quelles sont les mesures à prendre en termes non seulement de prudence, de sensibilisation par rapport aux usagers professionnels mais aussi en termes de sanctions ».



Selon lui, l’Etat n’écarte pas de retirer les licences d’exploitation des transporteurs qui passent outre le code de la route et la réglementation sur les surcharges.



« Aujourd’hui, un véhicule en surnombre est sanctionné à travers le code de la route qui peut amener non seulement le retrait du permis, mais aussi des sanctions pécuniaires », a-t-il annoncé. Avant de pester: « Malheureusement c’est comme si l’imprudence des chauffeurs reste toujours de mise ».



« Ce que nous allons prendre comme mesure, a-t-il expliqué, moi en tant que ministre des Infrastructures, c’est aller maintenant jusqu’à retirer la licence d’exploitation du transporteur si toutefois les surcharges sont constatées au niveau des véhicules ».



M. Faye est convaincu qu'il faudrait faire en arriver à la notion de tolérance zéro pour préserver les vies humaines sur les routes.