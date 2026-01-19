CAN 2025 : le président de la Commission de l’UEMOA salue une victoire qui honore les populations de l’espace communautaire

Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, a adressé un message de félicitations à l’équipe nationale du Sénégal après son sacre à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Dans sa déclaration, il a salué une victoire qui dépasse les frontières du Sénégal et qui honore l’ensemble des peuples de l’espace communautaire.



« C’est avec un réel plaisir que j’ai suivi la belle victoire de l’équipe nationale de football du Sénégal ce 18 janvier 2026 à Rabat au Royaume du Maroc. En remportant la prestigieuse Coupe d’Afrique des Nations édition 2025, LES LIONS DE LA TERANGA honorent l’ensemble des populations de l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) », a-t-il affirmé.



Au nom de l’ensemble des membres et du personnel des organes de l’UEMOA, Abdoulaye Diop a exprimé ses chaleureuses félicitations aux champions d’Afrique.