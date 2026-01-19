CAN 2025 : Brahim Diaz assume la défaite du Maroc et présente ses excuses aux supporters

Au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 perdue par le Maroc face au Sénégal (0-1), Brahim Diaz a pris la parole pour assumer sa part de responsabilité dans la défaite des « Lions » de l’Atlas.



Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’attaquant du Real Madrid n’a pas caché sa profonde déception.



« Ça me fait mal jusqu’au fond de l’âme. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. J’ai lutté avec tout ce que j’avais, avec le cœur avant tout », a écrit le Marocain.



L’attaquant du Real Madrid reconnaît son échec et en assume pleinement sa responsabilité. « Hier, j’ai échoué et j’assume toute la responsabilité, et je présente mes excuses du fond du cœur », a-t-il ajouté.



Brahim Diaz confie également qu’il lui faudra du temps pour se relever de cette déception. « Il me faudra du temps pour m’en remettre, car cette blessure ne se referme pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi », a-t-il promis.



Déterminé, l’international marocain conclut son message par une note d’espoir : « Je continuerai d’avancer jusqu’au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et être une fierté pour mon peuple marocain ».