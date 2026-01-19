CAN 2025 : la Fédération sénégalaise de football dévoile le programme d’accueil et de célébrations des Lions

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé ce lundi le programme d’accueil et de célébrations des Lions de la Teranga, qui ont remporté le dimanche 18 janvier leur deuxième étoile de Coupe d’Afrique des Nations en battant l’équipe du Maroc (1-0), organisatrice de la compétition.



Selon la FSF, les Lions arriveront ce lundi sur le coup de 21h30 (GMT) à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Ils seront accueillis par le Président Diomaye Faye et le gouvernement. Dans la matinée du mardi 20 janvier (11h), une parade populaire dans les rues de Dakar sera organisée. Enfin, à 16 heures, une réception sera donnée aux nouveaux champions d’Afrique au Palais de la République.