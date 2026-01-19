Grand Yoff : deux faux policiers arrêtés pour une vaste escroquerie en ligne

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 16 janvier 2026, deux individus pour « association de malfaiteurs, escroquerie et usurpation de fonctions de policier et de gendarme ».



Ces interpellations font suite aux plaintes de six victimes, toutes commerçantes, déposées contre X. Lors de leurs auditions, ces dernières ont déclaré être spécialisées dans la vente de chaussures, principalement en ligne. Elles auraient toutes été arnaquées par un duo qui se faisait livrer régulièrement des commandes dans les quartiers de HLM Grand Yoff ou de Scat Urbam.



Selon les éléments de l’enquête, leur modus operandi consistait à passer commande par téléphone via des publications commerciales en ligne, en se présentant comme des policiers ou des gendarmes en service à la Brigade de la Foire ou au Commissariat des Parcelles Assainies. À l’arrivée du colis, l’un d’entre eux réceptionnait la marchandise et remettait au livreur une enveloppe contenant de simples feuilles blanches.



L'escroc demandait ensuite au livreur de poursuivre sa course pour déposer l’enveloppe à la Brigade de la Foire ou au Commissariat des Parcelles Assainies, prétendant qu’il y percevrait le paiement de la marchandise et de la course auprès d'un certain « gendarme Sow » ou « policier Diop ». Une fois le livreur parti, les malfaiteurs éteignaient leurs téléphones avant de se fondre dans la nature.



Les investigations menées ont permis d’interpeller les mis en cause dans une ruelle du quartier Scat Urbam. Lors de leur interrogatoire, ils ont reconnu les faits, déclarant avoir revendu les chaussures sur les marchés noirs de Colobane et de la Patte d’Oie. Le préjudice total causé aux différents commerçants est estimé à plus de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les motifs précités. Le parquet a été avisé et l’enquête se poursuit.