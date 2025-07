Réformes issues du Dialogue national : le Président Diomaye annonce des mesures concrètes et un comité ad hoc dès cette semaine

Le rapport général du Dialogue national 2025 a été officiellement remis ce lundi au Président Bassirou Diomaye Faye par le facilitateur général, Dr Cheikh Gueye. Ce document, d’une portée stratégique majeure, rassemble les conclusions issues des concertations nationales tenues du 28 mai au 4 juin, consacrées à la réforme du système politique sénégalais.



Dans son allocution, le chef de l’État a mis en exergue les avancées significatives issues des travaux, en insistant sur les consensus majeurs dégagés autour de points structurants, à savoir : la rationalisation et la réforme des partis politiques ; la dématérialisation intégrale du processus électoral ; l’inscription permanente et automatique des primo-électeurs ; la création d’une Cour constitutionnelle ; l’adoption du bulletin unique et du vote électronique ; ainsi que la mise en place d’un organe indépendant chargé de la gestion des élections.



Le président de la République a assuré que ces recommandations prioritaires feront rapidement l’objet de déclinaisons concrètes, tant sur le plan constitutionnel que législatif et réglementaire. À cet effet, un comité ad hoc sera institué dès cette semaine, chargé du suivi rigoureux de la mise en œuvre des mesures arrêtées.



En insistant sur la portée stratégique de ces réformes, le Président Faye a réaffirmé leur importance dans la préservation de la paix sociale, le renforcement de l’attractivité économique du Sénégal, et l’amélioration de la synergie entre les institutions.



Institutionnalisé, le Dialogue national s’impose désormais comme un levier central de gouvernance concertée, de consolidation démocratique et de construction citoyenne. Il incarne une volonté collective d’un Sénégal uni, stable, et résolument tourné vers l’avenir.