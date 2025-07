Situation difficile du Sénégal : Bassirou Diomaye Faye appelle à l’unité autour des urgences nationales

En marge de la cérémonie de remise du rapport général du Dialogue national ce lundi au Palais présidentiel, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est prononcé sur la situation actuelle du pays. Il a appelé les responsables à se mobiliser autour des urgences nationales et à rester concentrés sur les priorités fondamentales.



« Le seul combat qui vaille aujourd’hui, c’est celui contre les difficultés que vivent les Sénégalais, que nous-mêmes rencontrons en tant que gouvernants, confrontés à un héritage lourd à gérer », a déclaré le chef de l’État. Il a assuré que les priorités sont clairement identifiées : « La vision est là, le Jub, Jubal, Jubanti est toujours là, qui este notre boussole ».



Le Président Faye a évoqué une situation financière complexe héritée du passé, qui impose de recentrer l’action publique. Il a ainsi invité tous les Sénégalais, et particulièrement ceux en charge des affaires de l’État, à faire preuve de responsabilité.



« Nous devons tenir nos promesses : « la gestion transparente, l’affirmation de la souveraineté, la veille systématique sur les intérêts de l’Etat, la libération de la justice et la défense des libertés et la préservation des valeurs démocratiques », a-t-il conclu.