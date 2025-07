Le mouvement "Sauvons la République" exige la démission d’Ousmane Sonko et annonce une marche à Dakar

Le Mouvement Sauvons la République/ Doggu Samm Sunum Reew qui regroupe plusieurs partis politiques, des mouvements de masse, des mouvements politiques, des journalistes et chroniqueurs, des personnalités coutumières et autres acteurs culturels a officiellement déposé une demande de manifestation auprès du préfet de Dakar.



À travers cette mobilisation, prévue le vendredi 18 juillet 2025 de 15h à 20h, les organisateurs exigent la démission immédiate d'Ousmane Sonko qui selon lui, principe problème de tous les maux du Sénégal.



Dans leur document, Diaraf Sow et ses camarades dénoncent les dérives autoritaires d'Ousmane Sonko, à l'instrumentalisation de la justice et du CNRA utilisés comme bras armés de la Primature pour satisfaire les fantasmes despotiques d'un Premier ministre nul et violent qui n'est pas encore satisfait, malgré les nombreuses arrestations, convocations et emprisonnements abusifs et arbitraires d'opposants, de journalistes, de chroniqueurs...Les dernières victimes s'appellent Badara Gadiaga et TFM.



La marche partira de la Poste de la Médina et s’achèvera par un sit-in devant les locaux de la Division spéciale de la cybercriminalité.