A Madina Souané, Idrissa a rencontré le marabout de Paul Biya, Adama Barrow et Nino Vieira

A Madina Souané, un village situé dans la région de Sédhiou au sud du Sénégal, vit Cheikh Abdallah Elhadji Karamba Souané, marabout ou maître coranique, très convoité par plusieurs chefs d'État africains dont Paul Biya, Adama Barrow.



Il est 15h00 (GMT) sous un soleil de plomb, quand le cortège de Idrissa Seck, qui a traversé des routes indescriptibles et poussiéreuses, s'est garé devant le domicile du célèbre et un des plus influents marabouts de la zone.



Chants coraniques en chœur, les mains posées sur les oreilles, c'est ainsi que plus de 800 disciplines (garçons et filles) venus du Sénégal, du Mali, du Liberia et de la Guinée Bissau, ont accueilli Idrissa Seck, accompagné de Pape Diop, Amsatou Sow Sidibé, et Mamadou Diop "Decroix".



Premier à prendre la parole comme à l'accoutumée pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes, Mama Kana Moro Souané, frère cadet du guide, par ailleurs chef de village a dévoilé le rôle que joue son frère aîné. "Le Khalife s'occupe de tout ici au village. La santé, la nourriture, le logement etc... Il dépense des millions chaque mois l'électricité et l'eau", déclare le vieux, dans son boubou traditionnel blanc.



"Il a eu ce don de notre père, qui avant sa mort lui avait dit. C'est toi qui vas diriger cette école quand je ne serai pas là. Aujourd'hui dit-il, il reçoit des disciples venant dans la sous-région comme la Guinée Bissau, le Liberia et le Mali", confie-t-il à Idrissa Seck qui n'a cesse d'acquiescer, une manière de montrer son attention à son message.