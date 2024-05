Lutte avec frappe : Franc renverse Bombardier en moins de 30 secondes

Franc (Jambar Wrestling Academy) a battu Bombardier (écurie Mbour) ce mercredi 1er mai à l’Arène nationale. Le lieutenant de Modou Lô a dominé l’ancien roi des Arènes en moins de 30 secondes et conserve son invincibilité avec 13 victoires en autant de sorties. Franc inflige à Bombardier sa 12e défaite en lutte avec frappe. Le chef de file de l’écurie Mbour perd ses quatre dernières sorties, contre respectivement Eumeu Sène (27 mars 2022), Tapha Tine (12 février 2023), Reug Reug (24 décembre 2023) et Franc ce 1er mai 2024.



Avec quatre défaites de rang et bientôt âgé de 48 ans, Bombardier devra donc faire valoir ses droits à la retraite.