Fête du travail : les vœux d’Amadou Ba

À l'occasion de la fête du Travail, l'ancien Premier ministre Amadou Ba candidat malheureux à la présidentielle de 2024, depuis son compte X, a adressé ses souhaits aux travailleurs du Sénégal. « En cette journée du 1er mai, je souhaite une excellente fête à tous les travailleurs.



Votre dévouement, votre engagement et votre contribution quotidienne sont au cœur du progrès de notre nation. Sachez que votre travail est inestimable et que vous êtes les piliers sur lesquels repose notre société. Que cette journée soit synonyme de repos bien mérité et de célébration en votre honneur », a-t-il écrit.