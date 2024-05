Coupe du Roi d’Arabie saoudite : Al-Nassr de Sadio Mané écarte Al-Khaleej et rejoint Al-Hilal de Koulibaly en finale

Al-Nassr et Sadio Mané se sont qualifiés en finale de la Coupe du Roi des champions d'Arabie Saoudite.

L'international sénégalais et sa bande ont disposé de Khaleej (3-1) en demi-finales. L’attaquant des « Lions » a inscrit le deuxième but de son équipe en transformant un penalty (37e). Cristiano Ronaldo est le grand artisan de cette qualification. Il a inscrit un doublé (17e, 57e).



Sadio Mané et ses coéquipiers rejoignent Al-Hilal de Kalidou Koulibaly en finale, tombeur la veille d'Al-Ittihad (2-1) dans l'autre demie.