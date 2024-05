Primature : Papa Mada Ndour nommé chef de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye

A travers le décret n° 2024-992, Papa Mada Ndour est nommé Chef de Cabinet du Président de la République Bassirou Diomaye Faye. L’annonce a été faite par les instances de la présidence via un communiqué en date du 30 avril 2024.



« Décret n° 2024-992 Portant nomination du Ministre, Chef de Cabinet du Président de la République LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2007909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Présidence de la République, modifié ;



Vu le décret n° 2024922 du 02 avril 2024 portant nomination du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République ;



Vu le décret n° 2024923 du 02 avril 2024 portant nomination du Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République,



DECRETE :

Article premier. - Monsieur Papa Mada NDOUR, est nommé Ministre, Chef de Cabinet du Président de la République.

Article 2.- Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel », lit-on sur le communiqué.