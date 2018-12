A Paris, Macky humilie le DG du Port en stoppant directement son appel d'offres international

Il s'est passé des choses à Paris, lors des deux jours de rencontre entre le gouvernement du Sénégal et les investisseurs au Groupe consultatif de ladite ville. Le chef de l'Etat a stoppé directement un appel d'offres international lancé par le Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), en l'accusant de vouloir danser plus vite que la musique.



D'après l'envoyé spécial de Libération dans la capitale française, Aboubakar Sédikh Beye avait lancé un appel d'offres international pour mettre le port dans la vente d'électricité. Ce que le Président Macky Sall a stoppé net. "On ne peut pas danser plus vite que la musique", a lancé le chef de l'Etat qui estime que l'électricité est une affaire complexe et que tout le monde ne peut se permettre de lancer des projets sans être en mesure de les exécuter correctement.