Bilan des 20 mois de PASTEF au pouvoir : Ibrahima Ndiaye parle d’un résultat «décevant»

Ibrahima Ndiaye, secrétaire général chargé des finances et de la logistique du PRP (pouvoir), a dressé un bilan sévère des vingt mois de gouvernance de PASTEF. Invité ce dimanche de l’émission Le Grand Jury sur la RFM, l’enseignant-chercheur a qualifié l’exercice du pouvoir de « mi-figue mi-raisin », se disant personnellement « déçu » au regard des sacrifices consentis.
« Au bout des deux ans de pouvoir, précisément 20 mois, le bilan est mitigé », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « Par rapport aux sacrifices consentis, je suis déçu ». Le responsable politique a rappelé que son parti s’était engagé aux côtés de PASTEF autour de convictions fortes, notamment « l’État de droit, la lutte contre la vie chère et le changement de l’économie ».
Toutefois, Ibrahima Ndiaye estime que l’exercice du pouvoir a été entaché par des « anomalies » liées aux choix des hommes. « On a mis à des postes de responsabilité des personnes qui ne connaissent pas les enjeux de l’heure. Une telle personne, par sa propre signature, peut bousiller une entreprise qui a déjà fait un quart de siècle. Ça, c’est un problème de choix des hommes », a-t-il dénoncé, pointant du doigt des nominations qu’il juge inadaptées.
L’universitaire s’est également montré très critique à l’égard de l’élite intellectuelle, qu’il accuse de silence face aux difficultés actuelles du pays. « Il y a des gens qui ont des solutions mais qui sont dans la torpeur », a-t-il regretté, avant d’appeler les intellectuels à davantage de responsabilité. « Un intellectuel doit s’assumer et dire la vérité quand il le faut », a-t-il martelé.
Ces déclarations relancent le débat sur la gouvernance et les attentes suscitées par l’arrivée de PASTEF au pouvoir, dans un contexte marqué par de fortes exigences sociales et économiques.
« Au bout des deux ans de pouvoir, précisément 20 mois, le bilan est mitigé », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « Par rapport aux sacrifices consentis, je suis déçu ». Le responsable politique a rappelé que son parti s’était engagé aux côtés de PASTEF autour de convictions fortes, notamment « l’État de droit, la lutte contre la vie chère et le changement de l’économie ».
Toutefois, Ibrahima Ndiaye estime que l’exercice du pouvoir a été entaché par des « anomalies » liées aux choix des hommes. « On a mis à des postes de responsabilité des personnes qui ne connaissent pas les enjeux de l’heure. Une telle personne, par sa propre signature, peut bousiller une entreprise qui a déjà fait un quart de siècle. Ça, c’est un problème de choix des hommes », a-t-il dénoncé, pointant du doigt des nominations qu’il juge inadaptées.
L’universitaire s’est également montré très critique à l’égard de l’élite intellectuelle, qu’il accuse de silence face aux difficultés actuelles du pays. « Il y a des gens qui ont des solutions mais qui sont dans la torpeur », a-t-il regretté, avant d’appeler les intellectuels à davantage de responsabilité. « Un intellectuel doit s’assumer et dire la vérité quand il le faut », a-t-il martelé.
Ces déclarations relancent le débat sur la gouvernance et les attentes suscitées par l’arrivée de PASTEF au pouvoir, dans un contexte marqué par de fortes exigences sociales et économiques.
Autres articles
-
Parti républicain populaire: Déthié Fall limoge Ibrahima Ndiaye, après des critiques sur la gestion du pays
-
Présidentielle 2024 : Abdoulaye Diouf Sarr admet «la non-préparation» et «le manque de solidarité» du camp Amadou Ba
-
Guinée: un groupe armé «neutralisé» dans la banlieue de Conakry, selon le gouvernement
-
Sénégal : Ousmane Sonko décline les principales orientations de l’action gouvernementale pour l’année 2026
-
Communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025