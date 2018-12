A Thiaroye les commerçants impactés de Ter veulent se faire entendre

Des commerçants en colères ont envahi ce mardi 11 décembre le marché de Thiaroye. Ils dénoncent la lenteur dans le processus d’indemnisation et demandent à être relogés dans un endroit où ils pourrons avoir accès à l’eau et à l’électricité.



«Nous interpelons l’Etat du Sénégal à commencer par le président de la République (sur la situation ndrl). Ses braves commerçants n’ont aucun soutien de famille. Ils ont des problèmes à régler leurs dépenses quotidiennes comme cela se doit (…) et il faut qu’on trouve les moyens de vivre ensemble en parfaite harmonie», a lancé le coordinateur du mouvement sur les ondes de I-radio.