Mort d'Abdoulaye Diop en France : son père accuse des « discours politiques irresponsables » et interpelle l’État

Aboubakry Diop, père de Baba Abdoulaye Diop, le jeune Sénégalais tué en France le 15 décembre 2025 dans le Val-d’Oise, au nord-ouest de Paris, est sorti de sa réserve pour réagir à ce drame.



Très affecté, il estime que la mort de son fils est la conséquence d’un « discours irresponsable » tenu par un responsable politique, selon lui motivé par la recherche de gains électoraux lors des dernières législatives.



Face à cette tragédie, Aboubakry Diop interpelle l’État sénégalais et l’invite à assumer pleinement ses responsabilités, afin d’offrir aux jeunes des perspectives meilleures et de leur léguer un Sénégal plus juste, plus sûr et porteur d’espoir.



Je viens de perdre mon unique fils Baba Abdoulaye Diop par le fait d'un discours irresponsable d'un politicien voulant engranger des voix lors des dernières législatives.



Pour son assassin il était Guinéé. Bien qu'il n'a aucune valeur de plus que nos frères qui vivent parmi nous, il est sénégalais de souche. Son père, ancien Sous Préfet du Sénégal et sa mère Infirmière d'état à la retraite du Sénégal. Je crois que la Fonction publique du Sénégal est réservée aux EXCLUSIVEMENT Sénégalais.



Mais supposons qu'il soit Guinéen. Est-ce cela signifie qu'il mérite la mort uniquement de ce fait ? Qui de nous a choisi ses parents, son pays de naissance ?



La responsabilité des politiciens est engagée. Chacun a la Liberté avec grand L de croire le " meilleur chemin pour le développement de son pays " dans un atmosphère de tolérance et de paix.



Au nom de mon fils, je demande solennellement à nos politiciens de mesurer les conséquences de leur discours car sa mort est une alerte quant à l'état de désintégration de notre Société ! Je demande également à l'ETAT auquel j'ai consacré ma vie de prendre ces responsabilités afin que nous puissions léguer un Sénégal où nos enfants ne rencontrent pas des problèmes que leurs parents ont vécu, un Sénégal meilleur !