AIBD Assistance Services (2AS) : Bocar Diop remplace Cheikh Sarr à la tête

"Cheikh Sarr a été épinglé par la Cour des comptes..."

AIBD Assistance Services (2AS) a un nouveau Directeur général. Bocar Diop, ancien directeur des Opérations adjoint et directeur des opérations, a été nommé mardi, à ce poste par le Conseil d’administration. Cette nomination intervient six (6) mois après le départ des Turcs. Il remplace à ce poste Cheikh Sarr qui assurait l'intérim depuis lors.L'arrivée de M. Diop a été saluée par plusieurs agents d’Air Sénégal dont 2AS, une filiale. Ces derniers dénonçaient le choix de l’ancien régime en la personne de Cheikh Sarr, ancien maire de Guédiawaye (banlieue dakaroise), qui a été directeur général par intérim de ladite société. « La nomination de Cheikh Sarr était basée sur du faux », a balancé une source de PressAfrik. Qui est revenue sur les circonstances dans lesquelles Cheikh Sarr a été choisi comme Dg par intérim.« Après la perte du pouvoir de Macky Sall (le 24 mars dernier), un peu avant, le Sénégal avait repris la part des Turcs. Après le départ de Turcs, c’est AIBD qui est devenu actionnaire majoritaire. Les postes de Directeur général et de directeur des opérations devaient être réservés à l’AIBD. Mais, la société mère étant devenue nationale, le Directeur général devrait être nommé par le Président de la République via un Conseil d’administration », a expliqué notre interlocuteur.Qui a accusé le régime de Macky Sall d’avoir nommé un Dg et Do « sur du faux » et dans l’empressement : « Ils se sont empressés pour nommer le 4 avril 2024, un Directeur général (Dg) et un Directeur des opérations (Do) sur du faux ».Pis, notre source de renchérir, « après la chute de Macky Sall, Abdoulaye Dièye (ancien Dg de l'AIBD) a profité de la position majoritaire de AIBD.SA dans l'actionnariat de 2as pour nommer Cheikh Sarr le 4 avril 202 alors que cette prérogative revenait au chef de l'Etat qui nomme aux emplois civils et militaires ».Notre interlocuteur de rappeler que l’ancien Dg par intérim (Cheikh Sarr) et non moins membre de la coalition Benno Bokk Yakaar (ancienne mouvance présidentielle) a été épinglé alors qu'il était maire de Guédiawaye dans le dossier du stade Amadou Barry et par la Cour des comptes. Malgré cela, a ajouté notre source, « Cheikh Sarr a fait des lobbyings intenses pour rester à la tête de Air Sénégal. Et c’est hier (mardi) finalement qu’il a été débarqué à l’issue de ses 6 mois d’intérim »Toutefois, des agents ont salué le travail de Cheikh Sarr en tant que directeur par intérim de l'AIBD. « Il a fait du bon boulot depuis son installation », a laissé entendre certains travailleurs.Mais pour notre interlocuteur, « même si c’était une autre personne qui occupait ce poste après le départ des Turcs, elle allait faire mieux que les Turcs ». Parce que, a-t-elle expliqué, « les Turcs étaient en train de faire du sabotage. Ils étaient préoccupés que par leurs intérêts et sans scrupules ».