AIBD : Mansour Faye à nouveau interdit d’embarquer, il devait se rendre en Côte d'Ivoire

Selon Mansour Faye, le problème a débuté lorsqu'il a voulu embarquer pour son vol en direction de la Côte d'Ivoire. Après avoir effectué toutes les démarches nécessaires, il a été informé au niveau du cordon policier qu'il n'était pas autorisé à poursuivre son chemin, malgré la présentation de sa carte d'embarquement. Un chef de brigade lui a expliqué qu’il avait reçu des instructions supérieures, mais n’a pas précisé davantage les raisons de cette interdiction.



Face à cette situation, l'ex-ministre a décidé de se rendre au Commissariat spécial de l'aéroport pour obtenir des explications sur le refus d'embarquement. Cependant, l'adjoint du commissaire, qu’il a rencontré sur place, lui a indiqué que ce dernier était indisponible, sans fournir plus de détails sur les motifs de l'interdiction.



Dans sa vidéo, Mansour Faye exprime son mécontentement et déclare qu'il compte saisir les autorités compétentes pour réclamer ses droits. Il souligne que, selon lui, aucun citoyen sénégalais ne devrait être privé de la liberté de mouvement sans explication officielle et sans enquête préalable. Il dénonce l'usage de pouvoirs qui, selon lui, sont utilisés à mauvais escient pour limiter les droits d’un citoyen.



Cet incident fait suite à un autre événement similaire qui s’est produit quelques jours plus tôt, lorsqu'il avait été interdit d’embarquer pour Djeddah. Face à cette situation récurrente, Mansour Faye s’interroge sur les raisons profondes de ces interdictions et sur l’identité de ceux qui, selon lui, sont responsables de cette décision. Il a insisté sur le fait qu'il n'a fait l'objet d'aucune enquête ou action illégale justifiant un tel traitement.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=316&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F61565990638697%2Fvideos%2F1381556576540382%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="431" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>