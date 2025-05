Football sénégalais en danger : quand la FSF trahit le jeu (Par Builders FC)

C'est un véritable coup de tonnerre dans le paysage du football national. La Commission de Discipline de la FSF a décidé d'octroyer la victoire sur tapis vert à l'ASC Jaraaf, annulant ainsi la performance éclatante de Builders FC sur le terrain. Une décision perçue par le club et ses supporters comme une injustice flagrante et une gifle à l'intégrité sportive.



Builders FC, fidèle à ses valeurs de mérite, de travail et de respect du jeu, rejette catégoriquement cette sentence qu'il juge infondée et arbitraire. La victoire a été obtenue dans les règles, à la force de l'engagement collectif et dans l'esprit du sport. L'effort fourni par les joueurs ne saurait être effacé par des décisions de coulisses dictées par des intérêts opaques.



Au-delà d'un simple litige sportif, cette affaire met en lumière de profonds dysfonctionnements au sein de la FSF. Des pressions occultes, des manœuvres d'influence, et un silence complice ternissent gravement l'image de l'institution censée garantir la justice sportive. Dans un pays où les plus hautes autorités appellent à la transparence et à l'éthique à travers le concept de "Jub Jabal Jubenti", ce précédent est non seulement dangereux, mais inacceptable.



Builders FC ne se laissera pas faire. Le club compte user de tous les recours légaux pour faire valoir ses droits et faire triompher la vérité. Une conférence de presse exceptionnelle sera organisée dans les prochaines heures, avec des révélations importantes sur les coulisses de cette décision et les dérives au sommet de la fédération.



En appelant à la vigilance de l'opinion publique, à la mobilisation des amoureux du sport et à la réaction des autorités compétentes, Builders FC défend bien plus qu'un score : il défend l'honneur du jeu, l'équité du sport et la crédibilité du football sénégalais.