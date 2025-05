Alerte météo - Sénégal : un temps globalement ensoleillé, mais des orages attendus à l'extrême Sud-Est en fin de semaine

La majeure partie du territoire sénégalais bénéficiera d’un temps ensoleillé dans les prochaines 72 heures, selon les prévisions météorologiques publiées par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Toutefois, un changement progressif des conditions climatiques est attendu sur certaines zones du Sud-Est.



« Au cours des prochaines 24 heures, un temps ensoleillé prédominera sur la majeure partie du territoire hormis la région de Kédougou où le ciel sera passagèrement nuageux à couvert la nuit », indique l’ANACIM. Mais cette situation pourrait évoluer dès la soirée du jeudi.



Des amas nuageux en provenance de la Guinée pourraient en effet entraîner les premières pluies localisées de la saison. « En fin de soirée du jeudi allant à la matinée du vendredi, des débordements d’amas nuageux [...] pourraient occasionner des pluies sur l’extrême Sud-Est », précise l’agence.



Plus marquées, des « systèmes pluvio-orageux » sont attendus à partir de la soirée de vendredi. Les zones concernées sont Bakel, Kédougou, Kidira, et « probablement Tambacounda et Kolda ».



Côté températures, les prochaines journées s’annoncent particulièrement chaudes, notamment dans les zones Centre et Nord-Est du pays. L’ANACIM prévoit que « le thermomètre affichera les températures maximales les plus élevées » dans ces régions.



La visibilité restera généralement bonne, mais la présence de « particules de poussière en suspension » est signalée dans les régions de Saint-Louis et Louga. Les vents, quant à eux, souffleront « du Nord-Ouest à l’Ouest, avec une intensité généralement faible à modérée sur l’ensemble du territoire ».



Ce bulletin, valable jusqu’au 31 mai à 00h00, marque l’approche progressive des premières manifestations pluvieuses dans le Sud-Est du pays, prélude à l’installation prochaine de l’hivernage.