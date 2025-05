Solo Gassama n'est plus : le Casa-Sports perd son ailier de légende

La Casamance est en deuil. Ibrahima Solo Gassama, figure emblématique du Casa-Sports de Ziguinchor, s'est éteint ce mercredi en France, plongeant le monde du football sénégalais dans une profonde tristesse. Ancien ailier virevoltant et redoutable numéro 7, Solo Gassama restera à jamais dans les mémoires comme l'un des joyaux du football casamançais.



Révélé dans les années 80, il avait brillé de mille feux lors de la mythique confrontation face à la Jeanne d'Arc de Dakar en 198. Sa rapidité fulgurante, sa rigueur exemplaire et son amour du maillot faisaient de lui un véritable cauchemar pour les défenses adverses. À Ziguinchor comme à Dakar, on se souvient encore de ses débordements supersoniques et de ses centres millimétrés.



Bien au-delà des terrains, Ibrahima Solo Gassama était aussi une source d'inspiration pour toute une génération de jeunes footballeurs, incarnant les valeurs de courage, d'humilité et de loyauté. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur des supporters du Casa-Sports, mais aussi de tous ceux qui ont vibré au rythme de ses exploits.



La famille du défunt, profondément affectée, est actuellement en concertation pour l'organisation des funérailles. D'ores et déjà, d'anciens coéquipiers, dirigeants sportifs, et fans expriment leur peine et leur reconnaissance à celui qui restera, pour l'éternité, un monument du football sénégalais.