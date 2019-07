AIBD : une vingtaine de Sénégalais rapatriés d'Allemagne

Vingt (20) Sénégalais dont une femme et son enfant ont été rapatriés d'Allemagne. Ils sont arrivés à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) de Dakar mardi 16 juillet 2019 dans l’après-midi. Des expulsions que dénonce l’Ong Horizon sans frontière qui parle de violation de l’accord de Dublin 3 interdisant sur les procédures de rapatriement d'immigrants.



Le président de ladite organisation, Boubacar Sèye monte au créneau. Il dénonce ces rapatriements et appelle les autorités sénégalaises à la fermeté.



« Parmi ces expulsés, il y a une femme et un enfant, c’est ce qui est anormal parce qu’on vient de nous signaler que le mari de la femme était en situation régulière et il avait même un séjour indéterminé », peste-il.

Très, en verve, il appelle l’Etat du Sénégal à la fermeté : « Nous en profitons pour dénoncer ses vagues d’expulsions et interpellons l’Etat du Sénégal et les autorités allemandes sur ces violations des droits des migrations sénégalais à cause des besoins d’ordre conjoncturel et structurel ».



Selon lui : « L’Allemagne n’a pas le droit d’expulser vers le Sénégal depuis l’accord de Dublin 3. L’Allemagne aurait pu expulser vers les pays d’entrée, ces demandeurs d’asile qui pour la plus par, sont entrés d’Allemagne via l’Italie et la Brèche ».



Il conclut : « Il faut les autorités sénégalaises montrent une fermeté par rapport à toute cela ».