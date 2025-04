AN1_BDF : la COSYDEP dresse un bilan du secteur de l'éducation au Sénégal

Dans un document transmis à PressAfrik, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP) a procédé à une analyse approfondie du secteur de l'éducation au Sénégal. Cette analyse reste basée sur plusieurs documents politiques et rapports techniques, dont les rapports de l'ANSD, le RNSE 2023, l'Agenda 2030 des ODD, l'Agenda 2063 de l'UA, et la Vision 2050 du gouvernement. Elle met en avant tant les forces que les faiblesses du secteur éducatif sénégalais.



Le bilan, fondé sur une approche comparative, aborde le secteur sous différents prismes : le contexte avant les élections présidentielles, la situation de référence dans le secteur, les initiatives entreprises, les projets annoncés et les recommandations. Il est aussi une réflexion sur les défis persistants auxquels le secteur fait face, et qui nécessitent des réformes profondes.



Le rapport souligne des problèmes majeurs qui persistent dans le secteur de l'éducation au Sénégal, parmi lesquels :



"Environ 1,5 million d'enfants sont encore hors du système scolaire.



Près de 410 000 élèves du préscolaire et de l'élémentaire n'ont pas d'acte de naissance.



Un déficit de 48 696 salles de classe et de 4 527 enseignants pour l'année scolaire 2024-2025, en plus de 7 145 abris provisoires recensés à travers le pays".



Le rapport évoque également les réformes entreprises par le nouveau régime. D'après le rapport, le nouveau pouvoir a manifesté sa volonté de transformer le secteur éducatif. Le ministère de l'éducation nationale (MEN) a mis en place de nouvelles initiatives pour répondre à ces défis. Parmi ces initiatives, on note la création du concept de "Société éducative", visant à renforcer la collaboration de toutes les composantes de la société pour l’éducation des citoyens, ainsi que la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ). Celle-ci considère l’école comme un second lieu de socialisation après la famille, essentiel dans la transmission des valeurs et des normes sociales.



Dans le rapport, plusieurs questions cruciales pour l'avenir du secteur de l'éducation sont également soulevées :

"Le recrutement d’enseignants : Un recrutement spécial de 2000 enseignants a été engagé pour remédier au déficit important de personnel éducatif. Cependant, la COSYDEP souligne l’importance de privilégier un recrutement transparent et sur concours pour éviter des pratiques comme les quotas sécuritaires, qui avaient été critiquées dans le passé.



L’environnement des apprentissages : Le rapport fait état de l’état dégradé des infrastructures scolaires, incluant des abris provisoires et des écoles vétustes. Le gouvernement a promis de résorber les abris provisoires d’ici à 2029 et de renforcer la sécurité et la salubrité des établissements scolaires, tout en modernisant les équipements et supports pédagogiques pour intégrer le numérique et l’intelligence artificielle.



Le port du voile à l’école : Le débat sur le port du voile dans les établissements scolaires, une question récurrente, n’est pas encore définitivement tranché. La COSYDEP plaide pour que l’école reste un lieu de cohésion sociale et de respect mutuel, sans être l'objet de différends interreligieux ou ethniques".



Recommandations pour l’avenir du secteur éducatif

En conclusion de ce bilan, la COSYDEP formule plusieurs recommandations pour une transformation du système éducatif sénégalais :



"Lancer une refonte du système éducatif, en intégrant les langues nationales, les daraas (écoles coraniques), l’anglais et le numérique.



Finaliser et partager un plan d'urgence pour la mise à niveau des infrastructures scolaires et l’extension de la carte scolaire, en ciblant également les enfants hors école et ceux ayant des besoins spéciaux.



Augmenter le budget d’investissement pour rendre les écoles plus sûres, plus propres et mieux équipées.



Accélérer la digitalisation du secteur pour moderniser les processus éducatifs et administratifs.



Consolider les cadres de dialogue pour assurer le suivi des accords et répondre aux besoins spécifiques des zones vulnérables.



Créer un partenariat solide intra et intersectoriel, tirant parti des opportunités technologiques pour anticiper les crises et promouvoir une éducation inclusive et pertinente".



La COSYDEP plaide pour une approche holistique et prospective dans la transformation du système éducatif, afin de mieux cibler les défis à relever. Elle appelle à une concertation inclusive pour élaborer un projet de transformation du système éducatif qui soit durable, respectueux des valeurs humanistes et capable de s’adapter à tous les régimes politiques.