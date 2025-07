Bassirou Diomaye Faye clarifie : « Il n’y a aucun conflit entre Ousmane Sonko et moi »

Ceux qui misaient sur un éventuel conflit entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko peuvent revoir leur copie. Le chef de l’État a tenu à lever toute équivoque ce lundi, à l’occasion de la cérémonie de remise du rapport général sur le Dialogue national au Palais présidentiel.



« Il n’y a aucune divergence entre le Premier ministre et moi. C’est mon ami. Il n’y a aucun conflit. Je continuerai à veiller au bon déroulement de la mission que le peuple sénégalais nous a confiée, à savoir faire focus et nous concentrer sur les priorités des Sénégalais », a déclaré le Président Faye.



Cette mise au point intervient après des propos d’Ousmane Sonko, jeudi 10 juillet, lors de l’installation du Conseil national de Pastef-Les Patriotes. Le Premier ministre avait alors affirmé que « le Sénégal n’est pas en crise », mais que « le véritable problème, c’est l’autorité de l’État », appelant à ce qu’on le laisse gouverner pleinement pour apporter des résultats concrets.