'AS' : Le père de Neymar était à Madrid

Tous les chemins mènent à Neymar... même si la traversée pourrait finir par être très chère. Selon le quotidien 'AS', le Paris Saint-Germain demanderait 400 millions d'euros pour laisser partir le joueur, acheté 222 millions l'été dernier.

Malgré le fait qu’Al-Khelaïfi ait assuré devant les caméras que le Brésilien resterait à « 200 % la saison prochaine », les supporters commencent à douter de plus en plus face aux rumeurs d'un rapprochement toujours plus important vers le Real Madrid.

Des rumeurs vers le Real Madrid, et même vers le Barça. La presse catalane annonçait ce week-end que le Barça était prêt à récupérer Neymar si le joueur le souhaitait. Ainsi, personne ne sait vraiment s'il sera possible de voir le joueur porter de nouveau les couleurs du PSG.

Ce ne sera évidemment pas facile de faire partir le joueur du club parisien après seulement un an en France mais 'AS' affirme tout de même que les premiers contacts se seraient déjà produits entre le père de Neymar et certains dirigeants du Real.

De quoi effrayer les supporters des clubs, et donner du travail à Zidane, qui devra vendre l'une de ses stars s'il doit ajouter Neymar à son effectif...

Source: Besoccer