Abdou Mbow tire sur le gouvernement et qualifie le plan Sénégal 2050 de simple "copier-coller du PSE"

L'Alliance Pour la République (APR) a tenu une conférence de presse ce vendredi à son siège de Mermoz, pour se prononcer sur la situation politique nationale. Lors de la rencontre Abdou Mbow, membre du parti, a dénoncé plusieurs actions du gouvernement actuel, notamment le Plan Sénégal 2050 (plan de développement du régime actuel), qu'il accuse d'être une simple copie du Plan Sénégal Émergent (PSE) initié par l'ancien président Macky Sall.



Selon le député, le but de cette conférence est de "mettre en lumière plusieurs points importants pour les Sénégalais" et de parler du référentiel du Plan Sénégal 2050. Il affirme que ce plan n’est qu’un « copier-coller » du PSE. « Eux ils parlent de SND (Stratégie nationale de Développement) 2050, le président Macky Sall avait dit Sénégal 2035. Vous savez que c’est du copier-coller. Celui qui l’a présenté, Victor Ndiaye travaillait pour Macky Sall et ils lui ont payé beaucoup d’argent, car il tient un cabinet privé. Ce sont les mêmes fonctionnaires du ministère des Finances qui ont présenté le PSE, qui ont donné les chiffres aussi », a-t-il déclaré.



M. Mbow a également évoqué la gestion des finances publiques par l’actuel gouvernement, en soulignant que la Cour des comptes avait déjà certifié les comptes des années 2019, 2021 et 2022. Cependant, il déplore que la loi de règlement de 2023, bien qu’elle ait été amenée à l’Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire, a finalement été retirée. « Cette loi de règlement 2023 avec des comptes certifiés est toujours sur les tables de l’Assemblée nationale », a-t-il précisé. Il a également réfuté les déclarations d’Ousmane Sonko concernant le déficit public, affirmant que le FMI avait démenti les propos du leader de Pastef.



"Le Plan Sénégal 2050 réplique du PSE"



Sur le Plan Sénégal 2050, l'ancien député a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une réplique du PSE, en citant des similitudes entre les deux documents : « À la page 60 du PSE et à la page 79 du SND 2050, ils ont dit la même chose. La seule différence est qu’ils ont remplacé le mot "développement" par "acteur économique". Leur copier-coller est flagrant et cela ne va pas faire avancer le Sénégal. »



Le membre de l’APR a aussi critiqué la structure même du Plan Sénégal 2050, qu'il accuse d’avoir été copiée sur celle conçue par Mamadou Djigo, ancien directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), tout en y apportant quelques modifications. « Ledit Baobab du plan Sénégal 2050 a été copié de celui réalisé par Mamadou Djigo ancien dg de l'Anat qui l'a créé. Son baobab était composé de 3 partis eux ont fait 4 partis. Ils n'aiment pas le pays . Ils ne savent pas travailler, n'ont pas de carnets d'adresses, n'ont pas d'expérience et n'ont pas de paroles à part faire des bourdes, insulter et faire de mauvaises choses. Ils ne méritent pas d'avoir les leviers législatifs pour diriger le pays », a-t-il fustigé.



Ce dernier n’a pas manqué de qualifier le président de Pastef, Ousmane Sonko, qu'il qualifie "d'arrogant", ainsi que ses ministres. « Ousmane Sonko est répondu par les Var à chaque fois qu'il fait une sortie et il continue avec ses ministres d'être arrogants. Les Sénégalais commencent à en avoir marre d'eux. Ils sont incompétent. On sait beaucoup de choses mais on ne veut pas tout dire on est pas comme certains qui sont dans l'administration et qui ne font que parler », a-t-il lancé.



Pour finir, l'ancien député a réclamé la libération des membres de l'APR en détention. « Je demande la libération de notre camarade Ameth Suzanne Camara en détention arbitraire qui est un otage politique qui a été seulement arrêté pour avoir dit que Ousmane Sonko ne dit pas la vérité. Mais Sonko ne dit jamais la vérité et on a le droit de le dire. Le Commissaire Keita est candidat sur la liste Takku Walu Sénégal nous exigeons qu'on libère notre candidat pour qu'il puisse battre la campagne. Parce que Macky Sall en homme d'Etat a fait voté une loi d'amnistie pour ceux qui sont actuellement Président et Premier ministre. Mais eux veulent installer une dictature dans ce pays. Lat Diop en ai l'exemple. Qu'on le libère », a-t-il réclamé.