Abdoul Mbow accuse Idy d’être derrière la sortie de Barthelemy Dias:

La sortie de Barthélémy Dias contre le Président Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye commence à susciter des réactions du côté du pouvoir. Si ministre de l’Intérieur n’a pas souhaité s’exprimer sur la démonstration impressionnante du maire de Mermoz-Sacré coeur, le député Abdou Mbow lui, a pris la défense de ses « patrons »... en attaquant sa cible favorite : Idrissa Seck.



Il considère qu’ « Idrissa Seck et ses alliés comme de mauvais perdants qui ne se remettent pas de leur défaite ».

L’élu du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) d’ajouter : « les élections sont terminées, le Président de la République va prêter serment le 2 avril et on va défiler le 4. Nous sommes dans l’action, ils n’ont qu’à rester dans la parole. Personne ne peut tripatouiller les élections au Sénégal »