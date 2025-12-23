Gov’athon 2025 : Ousmane Sonko veut "1000 PDG bien structurés" plutôt qu’un "million de politiciens parleurs"

​Lors d'une intervention à la grande finale du Gov’athon 2025, tenue ce mardi à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a tracé les contours d'une nouvelle ère économique pour le Sénégal. Entre promotion du "Made in Sénégal" et priorité aux entrepreneurs technologiques, le chef du gouvernement affiche une volonté claire : substituer le pragmatisme des affaires aux longs discours politiques.



​Le ton est donné. Ousmane Sonko a exprimé sa vision du développement national : « Nous sommes fondamentalement attachés à la question de la souveraineté... Nous préférons avoir 1000 PDG bien structurés qui tirent l'économie que d'avoir un million de politiciens qui ne font que parler ».



​Au cœur de cette stratégie se trouve la souveraineté numérique. Face aux doutes parfois émis à l'international sur la fiabilité des systèmes d'identification nationaux, le gouvernement fait le choix du patriotisme technologique. L’objectif est clair : privilégier les solutions "Made in Sénégal" pour garantir l'indépendance et la sécurité des données du pays.



​Pour Ousmane Sonko, le Sénégal ne doit pas simplement suivre le mouvement, mais opérer un « leapfrogging » (saut d'étape) technologique. En se focalisant sur la "Data" et l'Intelligence Artificielle, le pays ambitionne de devenir un leader continental de la quatrième révolution industrielle.



​Si le contexte budgétaire actuel impose une certaine rigueur, l’État promet de ne pas abandonner ses talents. Bien que les enveloppes précises n’aient pas été divulguées, un accompagnement singulier de la Primature et des ministères sectoriels a été promis aux finalistes et porteurs de projets. L’idée est d'offrir un encadrement institutionnel fort pour pallier les contraintes financières immédiates.



​Cette vision s'inscrit dans un cadre structurel rigoureux. La Brigade Nationale de Transformation du Service Public s'articule désormais autour de cinq axes majeurs pour moderniser l'État : Qualité du service pour l'usager, ​Participation citoyenne accrue, ​Gestion optimisée des RH, ​Transparence et lutte contre la corruption et la ​Modernisation numérique intégrale.



​En plaçant les startups au premier rang des priorités nationales, Ousmane Sonko espère transformer l'administration et l'économie sénégalaise en un modèle de performance et d'innovation.