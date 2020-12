Abdoulaye Daouda Diallo s'explique sur l'augmentation des salaires des membres du CESE

Le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo a donné les raisons de l'augmentation des salaires des membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Interpellé par des députés, il a fait savoir que c'est une décision qui vient du chef de l'État Macky Sall.



A l'en croire, cette augmentation des indemnités des Conseillers économiques s’explique par la décision du chef de l’État « d’harmoniser les indemnités des Conseillers économiques, sociaux et environnementaux à celles des Hauts Conseillers des Collectivités Territoriales ». Ce qui s’est traduit dans le budget du CESE, à travers un montant de 607 940 284 FCFA, en termes d’impact, sur l’année 2021.