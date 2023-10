Abdoulaye Dieye au Forum Africando des USA: la Diaspora invitée à investir au Sénégal

Une délégation de l’AIBD conduite par le Directeur Général, Abdoulaye Dieye prend part à la 24e édition du Forum africando portant sur les opportunités d’investissements en Afrique qui se tient à Miami, aux Etats-Unis. Face aux participants, il a appelé la Diaspora à investir au Sénégal, un pays dispose d’un climat des affaires favorables. « Le Sénégal est un pays stable. Nous avons la paix et un bon climat des affaires. Il est possible d’y développer des investissements sécurisés.



La Diaspora peut bien compter sur nous. Les portes de l’aéroport international Blaise Diagne vous sont ouvertes pour des investissements », a déclaré le Directeur Général de l’AIBD qui prenait part à une table-ronde réunissant des investisseurs de la Diaspora et une délégation de l’Aéroport international, Blaise Diagne.



La 24e édition du Forum AFRICANDO (conférence sur le commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique) se tient à Miami du 25 au 27 octobre 2023 sous le thème : « Accélérer le commerce, l'investissement et l'innovation technologique entre les États-Unis et l'Afrique ». Ce forum favorise des rencontres entre les acteurs économiques africains et le secteur privé américain pour accroître la compétitivité et accélérer les investissements en Afrique.



Le Directeur Général de AIBD SA, Abdoulaye Dieye, avait à ses côtés M. Abdoulaye Timbo, le Président du Conseil d’Administration, et ses collaborateurs, a été une opportunité pour AIBD SA de présenter les 15 projets phares du hub aérien, entre autres, le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal, le Centre de Maintenance Aéronautique (MRO), l’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), l’extension de l’aérogare passager et l’Aerocity. Ces projets ont suscité un intérêt particulier de la part des investisseurs présents.