4e Conférence internationale sur le financement du développement : le Président Bassirou Diomaye Faye attendu à Séville

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rendra à Séville, en Espagne, du 29 juin au 2 juillet 2025, pour prendre part à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, indique un communiqué de la Présidence.



Cette rencontre onusienne de haut niveau réunira Chefs d’État, responsables d’organisations internationales, institutions financières et partenaires au développement autour des enjeux clés liés à la mobilisation des ressources pour un développement mondial durable, équitable et résilient.



Le chef de l’État interviendra au cours de la séance plénière, participera à plusieurs tables rondes thématiques, et aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants et partenaires stratégiques.