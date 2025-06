Débat d’Orientation Budgétaire : l’État prévoit 19 364 milliards de dépenses contre 16 638 milliards de ressources sur 2026–2028

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’est tenu ce samedi à l’Assemblée nationale, en présence du ministre des Finances et du Budget et de ses équipes. À cette occasion, les députés de la 15e législature ont examiné le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) pour la période 2026–2028. Ce document prévoit 19 364,4 milliards FCFA pour les dépenses et 16 638,7 milliards FCFA pour les ressources.



Baisse des ressources



« Sur la période triennale, les prévisions de ressources (16 638,7 milliards FCFA) sont revues à la baisse de 363,9 milliards FCFA en valeur absolue et 2,1% en valeur relative par rapport au DPBEP actualisé (2025-2027) du mois d’octobre 2024 », peut-on lire dans le document.



Dans le même temps, les « charges passent de 20 364,3 milliards FCFA à 19 364,4 milliards FCFA, soit également une baisse qui s’élève à 999,9 milliards FCFA en valeur absolue et 4,9% en valeur relative due à la diminution des projections des recettes internes et externes ».



« Pour la première année de la période triennale, les prévisions des dépenses s’établiraient à 6 213,1 milliards FCFA contre 6 580,2 milliards FCFA dans la LFR 2025, soit une baisse de 367,1 milliards FCFA en valeur absolue et 5,6% en valeur relative », précise-t-on dans le document.



Baisse des dépenses

Le ministère des Finances et du Budget ajoute que les « dépenses hors Comptes spéciaux du Trésor (CST) sont évaluées sur la période 2025-2027 à 18 546,2 milliards FCFA contre 19 648,9 milliards FCFA dans le précédent DPBEP du mois d’octobre 2024, soit une baisse de 1 102,7 milliards FCFA ».



Il précise que ces dépenses concernent les intérêts de la dette pour 3 982,2 milliards FCFA, les dépenses de personnel pour 4 813,1 milliards FCFA, les acquisitions de biens et services et transferts courants pour 5 174 milliards FCFA.



Il y a aussi les investissements sur ressources internes pour 1 046,8 milliards FCFA et les investissements sur ressources externes pour 3 530,1 milliards FCFA.



« Les prévisions triennales relatives aux investissements ont été arrêtées à 4 576,9 milliards FCFA dont 77,1% de ressources extérieures et 22,9% de ressources internes », indique le ministère des Finances et du Budget.