Pape Djibril Fall charge El Malick Ndiaye : « l’emprisonnement de Bachir Fofana porte votre empreinte »

En marge du vote du projet de loi de finances rectificative n°11/2025, le député Pape Djibril Fall s’est exprimé avec fermeté sur la détention du chroniqueur Bachir Fofana, pointant directement la responsabilité du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.



« Monsieur le président, vous incarnez aujourd’hui une régression démocratique. L’emprisonnement de Bachir Fofana porte votre empreinte. C’est votre volonté qui l’a conduit là-bas. Vous reproduisez exactement ce que vous dénonciez autrefois », a lancé le leader du parti Les Serviteurs.



Il a également dressé un tableau sombre de la situation économique du pays. « Le Sénégal est en faillite, les citoyens ont perdu espoir. Vous accusiez l’ancien régime de manipulation des chiffres, mais aujourd’hui vous opérez par omission volontaire. Vous refusez d’admettre que le pays est sous ajustement structurel ».



Concernant le contenu du LFR, Pape Djibril Fall estime qu’il ne répond pas aux attentes économiques du moment. « Ce texte n’apporte pas de stratégie claire de relance. Il reflète une absence de vision et d’ambition. On confond stabilité et inertie », a-t-il regretté.



Le député a déploré les conséquences de cette situation sur les secteurs clés : « La jeunesse est abandonnée, le chômage s’étend, la santé est sinistrée, et l’agriculture traverse une crise profonde. Pourtant, ces sujets ne sont pas suffisamment débattus ».



Pour conclure, l’ancien journaliste a invité l’exécutif à agir de manière plus concrète : « Le gouvernement doit aller à la rencontre des populations, écouter et agir. Ceux qui vous ont élus se sentent trahis. Le pays frôle le précipice. Il est temps de corriger la trajectoire ».