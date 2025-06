Disparition de Seydina Ababacar Ndiaye : un grand rassemblement prévu ce dimanche pour le retrouver

Un grand rassemblement est prévu ce dimanche 29 juin pour retrouver Seydina Ababacar Ndiaye, ingénieur de 30 ans et ancien basketteur professionnel, porté disparu depuis le 25 mai 2025, après avoir quitté son domicile à Bambilor.



Dans un communiqué, une initiative citoyenne invite toute la « population sénégalaise à se mobiliser et à nous rejoindre dimanche 29 juin à partir de 15h au Croisement 26 pour partir ensemble à la recherche de Seydina ».



L’itinéraire prévu passe par le Croisement 26, le cimetière de Yoff, la Cité Djily Mbaye, la plage BCEAO et la plage de Tonghor.