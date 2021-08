Abdoulaye Diouf Sarr somme les Directeurs d'EPS de réorganiser les services hospitaliers de Dakar pour une meilleure gestion de la pandémie

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr à travers un communiqué de presse, a adressé une note circulaire relative à la réorganisation des services hospitaliers de Dakar en cette période inquiétante de crise sanitaire.



« Au vu de I’augmentation des cas positifs à la Covid-19 et de l'augmentation considérable des hospitalisations dans les centres de traitement mis en place, je vous demande de procéder à une réorganisation de vos services », lit-on sur la note parvenue à Pressafrik.



Dans cette réorganisation des services hospitaliers, il s’agit « d'optimiser l'utilisation des services en délocalisant les activités ou en les regroupant selon le Taux d'Occupation Moyen actuel ou encore par une filiarisation pour mieux répartir le flux de malades par spécialité dédiée de chaque établissement de Dakar et ainsi disposer d'une plus grande capacité litière pour la prise en charge de la Covid-19 », note le document.



Abdoulaye Diouf Sarr affirme attacher du prix à « l'exécution diligente de la présente note circulaire ». Cette dernière s’adresse sans exception à tous les Directeurs d'EPS de Dakar.