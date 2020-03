Abdoulaye Wilane sur la 3e mandat: « Par moment cela me fait rire, par moment cela me rend inquiet »

Le porte-parole du Parti socialiste (Ps) était l’invité de l’émission Jury Du Dimanche sur i-Radio. Interpellé sur le fâcheux débat d’une probable possibilité du Président Macky Sall de briguer un troisième mandat, Abdoulaye Wilane a étalé ses inquiétudes. « J’entends les gens en parler. Par moment, cela me fait rire. Par moment, cela me rend inquiet. D’abord, la Constitution est claire. Ensuite, nous mêmes, militants et responsable du Ps, comme les partenaires et alliés que nous avons dans la grande coalition, Benno Bokk Yakar, nous avons battu campagne pour l’adoption de la nouvelle constitution par référendum. Une constitution qui est assez claire sur la limitation des mandats présidentiels et les principes qui doivent nous gouverner », indique le député et maire de Kaffrine.



Pour Wilane, le chef de l’Etat lui-même a déjà tranché le débat à plusieurs reprises. « Je dois aussi signaler que le président de la République, clef de voute des institutions, actuellement chef d’Etat en exercice, s’est largement et plusieurs fois prononcé là-dessus. Et pour moi, la parole d’un chef d’Etat a une valeur », rappelle le socialiste.