Abdourahmane Diouf depuis Paris: « Plus que jamais, l'opposition doit se réunir en un bloc pour résister et faire face »

Le leader du parti Awale, en voyage à Paris, s'est exprimé sur les malheureux événements survenus au Sénégal jeudi après l'exfiltration brutale de l'opposant Ousmane Sonko par les Forces de défense et de sécurité. Dr Abdourahmane Diouf a appelé les leaders de l'opposition à l'union pour faire face à Macky Sall et son régime.



"Aujourd'hui plus que jamais, Macky Sall montre une réelle détermination à casser l'opposition. A toutes les combines politiciennes déjà expérimentées, il rajoute des exactions physiques et des actes d'intimidation inacceptables dans une démocratie. De Paris où je me trouve pour consolider la résistance face aux dérives du pouvoir, je vois l'image de mon pays piétinée par des agissements paniqués d'un pouvoir en fin de règne. Plus que jamais, l'opposition doit se réunir en un bloc pour résister et faire face", a écrit le Dr Abdourahmane Diouf dans un communiqué



Il ajoute pour conclure son texte: "Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés victimes de la violence d'Etat. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques détenus par la simple volonté du régime en place. Nous restons déterminés à lutter pour la sauvegarde de la démocratie sénégalaise. En tout état de cause, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs"