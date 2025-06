Arrestation de Moustapha Diakhaté : le PIT dénonce une « dérive liberticide » et exige sa libération

Encore une atteinte aux libertés! Cela ne peut ni ne doit continuer!



Tout juste au lendemain du Dialogue national sur le système politique et les institutions organisé du 28 mai au 4 juin 2025 à l'initiative du Président de la République, le pays observe, de nouveau, l'arrestation d'un opposant. Son tort? La tenue de simples propos critiques.



En effet, Moustapha Diakhaté, fidèle à son franc-parler qu'approuvent beaucoup de Sénégalaises et Sénégalais, n'a fait que partager un point de vue relatif aux "manières" des principaux dirigeants du pays. Sa formule peut sembler sévère mais il n'a ni insulté ni commis un quelconque forfait. Il a seulement rappelé que la République, c'est aussi une question de port et d'usages.



Du reste, le même Moustapha Diakhaté a pu, en toute liberté, par le passé, avoir des mots très durs à l'endroit de ses propres alliés ou compagnons de route politique. Mais avant, comme aujourd'hui, blesser l'amour-propre d'un vis-à-vis n'est pas un délit et encore moins un crime : cela procède de l'exercice légitime de la liberté d'expression.



Tout ceci se passe au moment où Abdou Nguer, entre autres personnalités dont certaines politiques, reste injustement incarcéré pour des motifs toujours opaques. Pourtant au Sénégal et depuis bien longtemps, dénoncer l'incurie de l'État a cessé de relever d'une infraction. Dans le même temps, la presse privée demeure, pour certains de ses segments importants, toujours prise à la gorge avec autant de cynisme que d'inélégance.



Autant d'offensives ne visant qu'à intimider celles et ceux qui osent contredire le pouvoir que ce soit avec véhémence ou modération. Ce dont atteste la manière dont certains partisans du pouvoir voient leurs dossiers pris en charge par la justice...



Pour rappel, avant même l'ouverture du dernier Dialogue national, le PIT-Sénégal a condamné la pénalisation systématique des délits de presse et l'emprisonnement d'adversaires politiques. Nous rappelions que:

1. La liberté d'opinion est un droit constitutionnel inaliénable; nul ne doit être privé de liberté pour avoir exprimé une pensée dérangeante.

2. La répression est politiquement contre-productive: aucune intimidation ne fera taire un peuple qui souffre et exige des solutions concrètes. À l'exemple du peuple sénégalais qui subit une grave crise sociale illustrée, notamment, par les fêtes de Tabaski et de Pentecôte les plus éprouvantes de ces dernières années, mais aussi par un chômage croissant, des licenciements massifs, les départs de chefs d'entreprises vers d'autres cieux où l'État ne les agresse pas fiscalement, une économie en berne, un BTP déconstruit, des bailleurs institutionnels circonspects et une diplomatie à ras le sol.



L'esprit du Dialogue national invitait à l'apaisement, à la réconciliation et à l'exploration de perspectives autres que celles empruntées depuis plus d'un an. Nous constatons, hélas, le maintien de réflexes autoritaires et la persistance dans des voies sans aucune issue profitable pour le Sénégal.



Aussi le PIT-Sénégal continue-t-il d'exiger:

La libération immédiate et sans condition de Moustapha Diakhaté, d'Abdou Nguer et de toutes les personnes détenues pour des délits d'opinion;



L'abrogation des dispositions liberticides du Code pénal qui criminalisent l'expression critique;



La fin des intimidations orchestrées par les services de sécurité contre les journalistes, les militants de l'opposition et de simples citoyens.



Le Parti de l'Indépendance et du Travail appelle l'ensemble des forces progressistes, les organisations de défense des droits humains et les syndicats à se mobiliser pour la préservation des libertés essentielles de toute démocratie, acquises par de longues et difficiles luttes. Ensemble, nous devons dire, haut et fort, qu'aucun projet politique sérieux ne peut mériter le soutien populaire en brisant les plumes ou en étouffant les voix critiques.