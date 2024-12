Abrogation de la loi d’amnistie : la réponse de Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait face aux députés ce vendredi pour la déclaration de sa politique générale. Interpellé sur l’abrogation de la loi d’amnistie initiée pa le Président sortant Macky Sall, le Premier ministre a d’abord balayé d’un revers de main la rumeur selon laquelle il a négocié avec Macky avant d’y revenir en détail.



« On m’a posé une question sur l’amnistie portant sur la différence entre abroger et rapporter », a lancé Sonko. Expliquant, « le terme rapporter est impropre quand-il s’agit d’une loi. Mais rapporter n’efface pas complètement la loi, mais peut en changer un certain nombre d’aspects en ajoutant ou en diminuant. Ce qui est diffèrent d’abroger. Mais les deux options sont sur la table », a expliqué Sonko.



Ajoutant : « Abroger totalement cette loi unique. Ils avaient dit que cette loi d’amnistie a été négociée, ce n’est pas vrai. Quand ils ont voulu instaurer cette loi, nous avons clairement manifesté notre refus. On leur a dit que si cette loi doit bénéficier à ceux qui ont tué, blessé des gens, nous on n’est pas d’accord. Mais si c’est pour uniquement les faits politiques, là on est d’accord. Mais une fois à l’Assemblée nationale, Madame le Ministre à l’époque, Aminata Tall Sall a déclaré que tout est inclus dans cette loi».



"En ce moment, je me trouvais" a ironiquement lancé Sonko, "dans mon hôtel 5 étoiles" pour parler de sa cellule de prison. "Quand je l’ai su, j’ai tout fait pour appeler les députés de YAW pour leur demander de ne pas voter cette loi parce qu’on n’acceptera jamais une loi qui efface tous des délits graves commis par certains individus. Et nos députés ont voté contre. Alors comment peut-on insinuer que le Pastef a négocié pour cette loi d’amnistie alors que le Pastef a voté contre. Mais comme ils sont habitués à toujours polluer l’atmosphère, chercher à leurrer les Sénégalais, ils ont déclaré partout que la loi d’amnistie a déjà été votée et que ça a bénéficié au Pastef", a laissé entendre Ousmane Sonko.



"D’accord, ça a bénéficié au Pastef, le Pastef n’en veut plus. Donc il n’y a plus rien à dire, c’est moi que vous vouliez aider, je n’en veux plus. On a qu’à l’abroger la loi d’amnistie, et on ira tous répondre devant la justice, moi et toute personne concernée", a conclu le leader de pastef, Ousmane Sonko.