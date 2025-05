Tabaski 2025 : le parking du stade Léopold Sédar Senghor ne servira pas de foirail (officiel)

En prélude de la fête de Tabaski prévu pour le 7 juin, un Conseil interministériel sur la préparation a été organisé ce mardi, en présence du ministre de la Souveraineté alimentaire, de l’Agriculture et de l’Élevage, Mabouba Diagne, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et du secrétaire général, Ahmadou Al Aminou Lô.



En marge de la rencontre, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a annoncé que le parking du stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar, qui a longtemps servi de foirail aux vendeurs de moutons en période de Tabaski, ne sera pas disponible cette année à cause du processus d’homologation de l’infrastructure sportive auprès des instances du football mondial (CAF et FIFA).



« Le stade Léopold Sédar Senghor vient d’être réceptionné. Nous avons lancé le processus d’homologation du stade auprès de la CAF et de la FIFA, afin que nous puissions accueillir les rencontres internationales. Et donc, le parking ne pourra pas accueillir cette année des moutons pour la Tabaski », a-t-elle dit.



Par ailleurs, le ministre de la Souveraineté alimentaire, de l’Agriculture et de l’Élevage a indiqué que le nombre de points de vente de moutons va passer de 35 à 40 dans la région de Dakar.