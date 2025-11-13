Absence du Pm au Conseil des ministres : la réaction cinglante de l'ancien ministre Yoro Dia

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, était absent du Conseil des ministres de ce mercredi 12 novembre, ravivant les interrogations sur sa disponibilité à la tête du gouvernement. Le chef du gouvernement avait pourtant annoncé avoir pris ses congés lors du Conseil du 6 novembre, sans toutefois en préciser la durée.



De nombreux observateurs pensaient que la participation de M.Sonko à la Journée des Forces armées, lundi 11 novembre, marquait la fin de sa période de repos. Son absence à la réunion hebdomadaire du gouvernement le surlendemain a donc surpris et suscité des réactions.



L'ancien ministre Yoro Dia a vivement réagi sur le réseau social X (anciennement Twitter). Dans un message cinglant, il a estimé que "face aux urgences, le Sénégal ne peut se payer le luxe d'un PM intermittent qui réduit l'agenda à ses humeurs".



Poursuivant sa critique, l'ancien ministre a ajouté : "Il peut aller au Tera-meeting mais pas au Conseil des ministres. On voit où vont ses priorités. Du don de soi à la patrie au sacrifice de la patrie pour soi".