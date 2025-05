Absences répétées d'Amadou Ba à l'Assemblée : Zahra Yane Thiam révèle les raisons

Zahra Yane Thiam, ancienne ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire sous le régime de Macky Sall, a apporté des éclaircissements sur les absences répétées du député Amadou Ba à l'Assemblée nationale, lors de l'émission "Face au jury" de ce dimanche sur Pr essAfrik TV.



"Des problèmes personnels l'empêchent actuellement d'assister régulièrement aux séances parlementaires", a révélé la membre du parti "Nouvelle Responsabilité", tout en restant discrète sur la nature exacte de ces difficultés. Elle a néanmoins tenu à exprimer son soutien au leader politique : "Nous formulons des prières pour qu'il surmonte ces épreuves".



La responsable politique a ensuite nuancé l'importance de cette absence : "Son rôle et ses responsabilités dépassent largement la simple présence physique à l'hémicycle. Si sa seule ambition était d'être député, nous n'aurions pas opté pour la voie du dialogue politique".



Zahra Yane Thiam a, par ailleurs, annoncé que, sauf imprévu de dernière minute, Amadou Ba participerait personnellement à la rencontre prévue le 28 mai, confirmant ainsi son engagement dans le processus de dialogue en cours.



L'ancienne ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a révélé, à l'émission Face au jury sur PressAfrikTh, de ce dimanche 25 mai, les véritables raisons des absences répétées du député Amadou Ba à l'Assemblée nationale. "Il y a des problèmes qui lui sont tombés dessous qui font qu'il ne peut pas assister aux travaux à l'hémicycle", a-t-elle informé. Non sans trop donner des détails.



Le membre du pari "Nouvelle responsabilité", a formulé des prières pour que son leader sort de ses problèmes.



Zahra Yane Thiam de poursuivre : "Sa responsabilité dépasse largement le fait de refuser d'assister aux séances des députés ou de vouloir tout simplement être un député pour l'être. Si tel est le cas, on allait pas décider d'aller au dialogue".



La responsables politique, a annoncé, d'ailleurs, que c'est Amadou Ba lui-même qui va assister à la rencontre du 28 mai dernier, sauf contrainte majeure de dernière minute".