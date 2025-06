L’Ukraine, la Chine, la Pologne et la République Tchèque appellent leurs ressortissants à quitter «aussi vite que possible» Israël et l’Iran

Dans la droite ligne de certains pays comme la Chine, au tour de l’Ukraine d’exhorter ses ressortissants à quitter Israël et l’Iran «aussi vite que possible». «En raison de l’importante détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères recommande fortement aux citoyens ukrainiens de quitter les territoires de l’Etat d’Israël et de la République islamique d’Iran aussi vite que possible», a demandé la diplomatie ukrainienne.



Idem pour la Pologne et la République tchèque. Les deux pays organisent l’évacuation de leurs ressortissants d’Israël.



La ministre tchèque de la défense, Jana Cernochova, a confirmé qu’un avion du gouvernement tchèque avait atterri à Prague mardi matin avec à son bord 66 personnes évacuées d’Israël. La plupart étaient des citoyens tchèques, accompagnés de quelques parents d’autres nationalités. Quatorze autres citoyens tchèques se trouvaient à bord d’un avion d’évacuation du gouvernement slovaque en provenance de Jordanie, qui a atterri à Bratislava lundi soir, et onze autres personnes seront également évacuées à bord d’un avion du gouvernement slovaque plus tard dans la journée.



La Pologne organise également des vols pour ses ressortissants, le ministre des affaires étrangères Radoslaw Sikorski ayant déclaré hier que plus de 300 citoyens polonais avaient demandé à être évacués d’Israël.



Du côté de la Chine, elle presse ses ressortissants de quitter le pays au plus vite. En effet, les autorités chinoises demandent à leurs concitoyens résidant en Iran de fuir le territoire dès que possible. «L’Ambassade de Chine en Iran a coordonné avec la partie iranienne pour faciliter les départs et rappelle aux citoyens chinois se trouvant en Iran de quitter le pays par les postes-frontières terrestres dès que possible», a écrit l’ambassade chinoise dans une publication en ligne.