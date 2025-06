Conflit Israël-Iran : Le siège du Mossad en feu, l’Iran promet le déluge

Le conflit Israël-Iran prend des proportions encore plus inquiétantes. Après le bombardement de la télévision iranienne par les Israéliens, le siège du Mossad à Tel-Aviv a été bombardé par l’Iran, qui promet un véritable déluge de feu sur Israël.



5 jours de conflit israélo-iranien et les dégâts sont déjà incommensurables. Après la perforation du dôme de fer israélien par les missiles iraniens, Tel-Aviv a monté d’un niveau sa réaction. La télévision d’État iranienne, phare de la propagande anti-Israël, a été bombardée. 3 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Plus grave encore, le cœur de l’armée iranienne a été frappé avec la mort du chef d’état-major iranien, Ali Chadmani, bras droit du guide suprême iranien Ali Khamenei, et figure tutélaire de l’armée d’Iran.



En représailles à ces attaques massives, Téhéran a riposté encore plus violemment en détruisant une partie du siège du service de renseignement extérieur israélien, le Mossad, à Tel-Aviv. Le service de presse iranien cité par l’agence IRNA, a déclaré : « Il y a quelques minutes, la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une nouvelle vague d’attaques de missiles contre Israël. Cette fois, il s’agit d’une attaque encore plus importante et plus dévastatrice que la précédente.»



Cette frappe a résonné comme une onde de choc dans le monde diplomatique puisque le Président Donald Trump, en pleine réunion du G7 au Canada, a plié bagage précipitamment. Il est rentré aux États-Unis pour des séances de travail avec les généraux de la défense américaine. Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a confirmé l’information du départ précipité de Donald Trump du G7 à cause de ce conflit Israël-Iran qui prend des proportions inattendues.